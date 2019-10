In auto sotto effetto di droghe anziché ai domiciliari: arrestato

Era a bordo di un veicolo guidato da un amico in evidente stato di alterazione dovuto a effetto di sostanze stupefacenti. In realtà P.L., di 37 anni, avrebbe dovuto stare nel suo domicilio a quell'ora in quanto sta scontando una condanna agli arresti domiciliari. I carabinieri di Popoli lo hanno sorpreso oggi, sabato 19 ottobre, alle 13,30, esattamente un'ora e mezzo oltre l'orario consentito. Si è trattata dell'ennesima violazione del regime di detenzione e pertanto la pena è stata tramutata in carcere. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Pescara.