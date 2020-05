Ai domiciliari per una serie di condanne: arrestati dalla polizia due pescaresi

Due pescaresi, I.G. e C.R., sono stati arrestati ieri dalla squadra mobile di Pescara in esecuzione di provvedimenti di cumulo di penne per varie condanne a loro carico.

Il primo dovrà scontare ai domiciliari un anno ed 11 mesi di reclusione per reati commessi fra il 2009 e il 2017. Il secondo, invece, dovrà scontare 8 mesi di reclusione come disposto dal tribunale di Pescara per vari reati commessi in città il 22 dicembre del 2012.