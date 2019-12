Niente mezzi pesanti sul viadotto Cerrano della A14: scatta il divieto fra Pineto e Pescara Nord

Autostrade per l'Italia ha imposto con un'apposita ordinanza emessa dopo il decreto notificato dall'autorità giudiziaria, il divieto di transito per i mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate lungo l'autostrada A14 nel tratto fra Pineto e Pescara Nord - Città Sant'Angelo.

Il provvedimento arriva per motivi di sicurezza, legati alle condizioni del viadotto Cerrano. Il divieto è scattato ieri 19 dicembre e per ora è a tempo indeterminato. I mezzi pesanti, dunque, dovranno transitare obbligatoriamente lungo la statale 16 adriatica, ed in molti temono che possano generare code ed incolonnamenti con possibili pesanti ricadute sulla viabilità ordinaria, soprattutto a ridosso dell'esodo per le festività natalizie.

Nei prossimi giorni, come dichiarato anche dal sindaco di Città Sant'Angelo Perazzetti su Facebook, non si escludono possibili modifiche alla viabilità per regolamentare al meglio il flusso dei mezzi pesanti. Qualche settimana fa l'uit del ministero dei trasporti dopo una serie di perizie ed analisi aveva richiesto la chiusura ai tir del viadotto per alcune criticità riscontrate su alcuni giunti dei piloni e per la vicinanza di una frana alla base del viadotto stesso.