Mare, nuovo divieto di balneazione a Pescara: ecco dove

Nuovo divieto di balneazione a Pescara in questo finale di stagione estiva 2018.

Il sindaco Marco Alessandrini ha infatti firmato oggi, mercoledì 5 settembre, un'ordinanza che vieta i bagni nel tratto di mare antistante via Cadorna nella zona centrale della città.

A motivare la decisione le ultime risultanze delle analisi dell'Arta, l'agenzia regionale di tutela ambientale, dai quali emergono valori ritenuti "non conformi" alla balneazione.

In sostanza è stato rilevato un inquinamento di tipo microbiologico nell'acqua.

Sempre oggi però, il primo cittadino ha firmato un'altra ordinanza per la revoca del divieto di balneazione nei tratti di mare antistante via Balilla e via Galilei, emesso in seguito alla pioggia dei giorni scorsi.