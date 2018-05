Dopo la pioggia scatta il divieto di balneazione nell'area antistante Fosso Vallelunga

“E' stata comunicata - si legge in una nota - una situazione di inquinamento microbiologico, in quanto il campione di acqua di mare prelevato dall’ARTA in data 05/05/2017 ha dato risultati analitici microbiologici non conformi a quanto previsto nell’Allegato A del D.M. 30/03/10, nella zona antistante il punto di monitoraggio IT013068028008 (WGS 84 – Decimali Lat. 42,451311 Long. 14,246401) con denominazione punto di prelievo “Zona ant.te Fosso Vallelunga”.