Piantagione di marijuana a Congiunti di Collecorvino, in corso la distruzione di 700 piante

È attualmente in corso, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 4 ottobre, la distruzione di una piantagione di marijuana situata in un campo di via Le Piane a Congiunti di Collecorvino.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Montesilvano e gli operai che si stanno occupando della distruzione di circa 700 piante in un campo già sottoposto a sequestro.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO