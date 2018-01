Distretto Pescara Nord, macchinario per i raggi mai utilizzato: 72 mila euro per rimetterlo in funzione

Un macchinario per l'RX polifunzionale acquistato e poi collaudato, e lasciato inutilizzato per tre anni, scoprendo che ora per rimetterlo in funzione occorrerà un intervento tecnico da 72 mila euro. E' quanto denuncia il consigliere regionale del M5S Pettinari, dopo aver compiuto un sopralluogo sul posto.

Pettinari infatti ha sottolineato come il macchinario sia di fatto abbandonato in quanto nessuno attualmente ha deciso di stanziare quella cifra per metterlo in uso, offrendo un servizio necessario ai cittadini che invece si trovano costretti a doversi rivolgere o al Pronto Soccorso o alle strutture private a pagamento.