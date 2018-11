Dissesto finanziario Aca: rinviata al 27 febbraio l'udienza del processo

Slitta al prossimo 27 febbraio l'udienza per il processo riguardante il dissesto finanziario da 120 milioni di euro del'Aca, l'azienda acquedottistica abruzzese. Il giudice Sarandrea infatti ha concesso agli avvocati che difendono gli imputati, di approfondire la memoria di 70 pagine depositata dal Pm Mantini.

In tutto sono cinque gli indagati, Ezio Di Cristoforo e Giuseppe Di Michele, rispettivamente ex presidente ed ex vice presidente dell’Aca in carica nel quadriennio 2009/2013, Bartolomeo Di Giovanni direttore generale dell’Aca dal 1999 al 2012, Candeloro Forestieri direttore generale dal 2012 al 2014, Concetta Di Luizio membro del cda dal 2010 al 2013. L'accusa è di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale e truffa. Di Cristoforo, Di Luzio e Candeloro hanno chiesto il rito abbreviato, Di Michele il patteggiamento ad una pena di 2 anni e 4 mesi, Di Giovanni invece sarà processato con rito ordinario.

Secondo la Procura, gli indagati avrebbero falsificato bilanci e scritture e distratto per uso personale fondi dalle casse dell'Aca. Si tratta di spese di ristorazione e per acquisto di alimentari, o per scopi ludici e ricreativi. Falsificazioni anche per i rimborsi spese relative ai chilometri percorsi contestati. Queste condotte avrebbero contribuito in modo decisivo al dissesto finanziaro dell'azienda pubblica.