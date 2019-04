Dissesto Aca da 120 milioni di euro, tre condanne

Il Gup (giudice per l'udienza preliminare) Gianluca Sarandrea del tribunale di Pescara ha letto la sentenza di condanna a 4 anni e 4 mesi per l'ex presidente dell'Aca, Ezio Di Cristoforo, a 2 anni e 8 mesi ciascuno per una componente del Cda (consiglio di amministrazione), Concetta Di Luzio, dal 2010 al 2013, e l'ex direttore generale dal 2012 al 2014, Candeloro Forestieri.

In totale tre condanne, un patteggiamento e un rinvio a giudizio nel procedimento sul maxi dissesto da 120 milioni di euro dell'Azienda comprensoriale acquedottistica.

Tutti e tre gli imputati sono stati giudicati con il rito abbreviato i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, e truffa.. Ha patteggiato, invece, una condanna a 2 anni 4 mesi, il vice presidente dal 2009 al 2013, Giuseppe Di Michele, mentre il direttore generale dal 1999 al 2012, Bartolomeo Di Giovanni, è stato rinviato a giudizio e comparirà davanti al tribunale collegiale di Pescara il prossimo 18 settembre.

Il Gup ha anche stabilito una provvisionale esecutiva di 100 mila euro, in solido, per i tre condannati. Le motivazioni saranno depositate tra 90 giorni.