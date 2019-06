Ragazzo di 15 anni disperso in mare: si era allontanato su un materassino

Si era allontanato su una materassino, in mare, ma non è più riuscito più a tornare. A Giulianova la Guardia Costiera sta cercando un 15enne che al momento risulta disperso. Il ragazzino si trovava sul materassino insieme ad un suo coetaneo che però è riuscito a mettersi in salvo e tornare a riva. Del suo amico si sono perse le tracce.

Giulianova, 15enne disperso in mare: ricerche in corso

Stando alle prime informazioni, il 15enne era di origini marocchine e si trovava in Italia per curare dei problemi di salute. Alcuni testimoni l'avrebbero visto in balia del mare agitato. Un elicottero della Guardia Costiera si è alzato in volo e sta setacciando palmo per palmo il tratto di mare interessato. In allerta anche i sommozzatori dei vigili del fuoco.

Durante le ricerche è stato trovato un costume che, a detta dell'amico, potrebbe essere quello indossato dal ragazzo disperso. L'elicottero della Guardia Costiera, fanno sapere dalla Direzione Marittima di Pescara, ha effettuato già diversi sorvoli della zona, ma fino ad ora inutilmente.