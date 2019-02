Discariche abusive, indagati 8 dirigenti del Comune di Pescara

Chiuse le indagini della Procura di Pescara riguardanti alcune discariche abusive, anche di grandi dimensioni, scoperte dai carabinieri forestali nel maggio 2018. Nelle discariche erano stati abbandonati rifiuti provenienti da alcuni cantier stradali effettuati da ditte incaricate dal comune di Pescara.

Per questo, otto dirigenti comunali che si sono succeduti nel tempo nel settore manutenzione sono indagati. In una prima discarica sono stati depositati oltre 1.500 metri cubi di materiali, in un'altro sito invece oltre 15 mila metri cubi di materiali come fanghi di depurazione, asfalto e calcestruzzi invece di essere avviati ai trattamenti specifici previsti dalla legge. Indagato anche l'imprenditore Giovanni Di Vincenzo che ha gestito con la sua società il depuratore di Pescara fino al dicembre 2016.