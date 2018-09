Discarica di Bussi, nessun colpevole: assoluzione e prescrizione per tutti gli imputati

La Cassazione ha annullato la sentenza di condanna della Corte D'Appello de L'Aquila riguardante la discarica di Bussi. I 10 imputati infatti sono stati assolti o prescritti. Quattro in particolare le assoluzioni e sei le prescrizioni per disastro ambientale. nella nota vicenda riguardante l'ex discarica dei veleni della Montedison a Bussi.

Saltano anche i risarcimenti per le parti civili: i giudici infatti hanno deciso di revocare la decisione presa in secondo grado di giudizio e quindi ora gli ambientalisti, il Ministero, la Presidenza del Consiglio, la Regione e la Provincia dovranno ricorrere come ultima possibile soluzione alla giustizia civile.