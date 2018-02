Discarica di Bussi: aggiudicati i lavori per la bonifica del sito

Sono stati assegnati i lavori per la bonifica del sito inquinato di Bussi, la famosa "discarica dei veleni". Lo hanno fatto sapere gli ambientalisti del forum abruzzese H20, aggiungendo che il Ministero dell'Ambiente ha definitivamente assegnato l'appalto che dunque finalmente risulta sbloccato.

Novità anche per quanto riguarda il sito inquianto di Piano D'Orta: sempre il Ministero, infatti, ha rifiutato la richiesta della Società Molgean Srl che chiedeva di non procedere alla bonifica a sue spese. Nella replica il Ministero non ha accolto le rimostranze e ha confermato la propria posizione circa l'obbligo per la società di rimuovere i rifiuti da demolizione presenti sul sedime e di mettere in sicurezza o abbattere gli edifici industriali per permettere la messa in sicurezza ed ulteriore caratterizzazione del sito.