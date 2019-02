Discarica abusiva di rifiuti speciali, uno sfasciacarrozze finisce sotto sequestro

Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara è intervenuto nei confronti di un’azienda che si occupa di demolizioni di autoveicoli fuori uso nonché del recupero e preparazione per il riciclaggio di rottami ferrosi.

Sequestrato l’intero sito aziendale nonché tutti i rifiuti principalmente a matrice ferrosa e non, illecitamente stoccati. Analoga misura cautelare è stata altresì applicata a 2 automezzi illecitamente utilizzati per il trasporto e conferimento di rifiuti a matrice ferrosa e non, privi di qualsiasi autorizzazione necessaria a tale attività.

Il responsabile della ditta è stato denunciato per aver violato la normativa ambientale vigente, cioè il decreto legislativo 152/2006, cosiddetto Testo Unico Ambientale.

All'operazione hanno partecipato anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara e il personale tecnico dell’Asl e del Genio Civile Abruzzo – Sezione di Chieti.