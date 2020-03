Scoperta a Rosciano una discarica abusiva di rifiuti, scatta il sequestro

Scoperta dai carabinieri del gruppo forestale di Pescara, in collaborazione con il 5° Nucleo Elicotteri Carabinieri – Nec di Pescara, una discarica abusiva a Rosciano. Durante alcune attività investigative, svolte anche con appostamenti, sopralluoghi e ricognizioni in volo, è stata individuata un'area di circa 1000 metri quadri contenente circa 5 mila metri cubi di rifiuti da demolizione e costruzione. La discarica insisteva in un terreno vicino ad un complesso abitativo, ed in parte i rifiuti risultavano interrati sotto il piazzale adiacente ad alcune villette a schiera.

L'amministratore della ditta, risultata proprietaria del terreno, è stato denunciato per realizzazione e gestione di discarica abusiva. Il tribunale di Pescara ne ha disposto il sequestro. Il comandante del gruppo carabinieri forestali di Pescara: