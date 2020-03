Discarica abusiva di rifiuti nel piazzale di una ditta di autotrasporti a Collecorvino: blitz dei carabinieri forestali

Una discarica abusiva di rifiuti di ogni genere è stata scoperta dai carabinieri forestali del Nipaaf di Pescara, in collaborazione con i carabinieri forestali di Collecorvino. I militari sono intervenuti nel piazzale di 300 mq di una ditta di autotrasporti dove hanno rinvenuto rifiuti di vario genere in parte anche bruciati illegalmente. Grazie alle indagini si è scoperto che erano stati depositati senza alcune autorizzazione bancali in legno, materiali ferrosi, elettrodomestici fuori uso, parti di autovetture, materiali plastici.

Il titolare della ditta è stato denunciato alla procura per combustione illecita e deposito incontrollato di rifiuti. Sequestrato il piazzale, affidato allo stesso indagato in consegna giudiziaria.