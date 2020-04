Scoperta discarica abusiva di rifiuti di un'autocarrozzeria a Spoltore: blitz dei carabinieri forestali - FOTO

Blitz dei carabinieri Nipaaf del gruppo carabinieri forestali di Pescara in un'autocarrozzeria di Spoltore, dove è stata sequestrata una discarica abusiva di rifiuti speciali ed inquinanti nel piazzale antistante l'attività. Denunciato un artigiano 55enne del posto per combustione e gestione illecita di rifiuti ed emissioni di fumi in atmosfera in assenza di autorizzazione.

L'uomo, infatti, nel piazzale di circa 850 metri quadri aveva abbandonato rifiuti speciali fra cui i materiale ferroso vario, parti di autovetture, contenitori plastici e metallici esausti per vernici e solventi, rifiuti edili, infissi dismessi, elettrodomestici fuori uso mentre nel locale avveniva la verniciatura di veicoli senza un idoneo impianto e senza le autorizzazione in materia di inquinamento atmosferico.

Sequestrati anche alcuni paraurti e parti di autovetture demolite abbandonate, sempre dalla stessa persona, in un terreno di Collecorvino. L'indagine è scattata proprio dopo la segnalazione di un cittadino riguardante l'abbandono illecito di pezzi di automobili nel suo terreno. Dal numero di targa rimasto impresso su un paraurti, si è risaliti al proprietario dell'auto che era totalmente estraneo ai fatti e che ha indicato proprio l'autocarrozzeria di Spoltore dove aveva effettuato la sostituzione del paraurti.

L’indagato, pertanto, rischia fino a 5 anni di arresto o fino a 26.000,00 euro di ammenda, oltre al ripristino e alla bonifica dei luoghi.

