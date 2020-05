Ore di apprensione a Bussi per la scomparsa di un disabile vicino al fiume Tirino: ricerche in corso

Ore di apprensione a Bussi sul Tirino per la scomparsa di un disabile. Ricerche in corso, infatti, per rintracciare un 65enne con problemi motori nella zona vicina al fiume. Oltre 15 uomini dei vigili del fuoco, provenienti dal comando provinciale di Pescara e dai distaccamenti di Alanno e Popoli, sono impegnati dalla tarda mattinata assieme ai volontari della protezione civile. Sul posto anche il personale dei sommozzatori che sta setacciando anche il corso d'acqua e l'elicottero dei vigili del fuoco che sorvola la zona.

Del caso si stanno occupando anche i carabinieri, dipendenti comunali ed il sindaco Lagatta che è giunto sul posto per contribuire alle ricerche.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO