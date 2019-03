Diplomi di geometra "regalati" senza frequentare: coinvolta anche Pescara

Una sorta di "diplomificio" in cui venivano conseguiti diplomi di maturità per geometri a persone che non hanno mai frequentato le lezioni. Coinvolta indirettamente anche Pescara nell'indagine della Guardia di Finanza di Policoro, in provincia di Matera, che ha notificato 21 avvisi di conclusione delle indagini ad altrettanti dirigenti scolastici ed insegnanti accusati di falso materiale, ideologico e occultamento di registri pubblici.

Nel mirino la struttura privata che si presentava come istituto superiore paritario ma in realtà accettava iscrizioni di studenti lavoratori dipendenti a tempo pieno, con orari incompatibili con quell scolastici e residenze in province molto lontante fra cui anche Pescara.

Sequestrati i registri di classe degli anni tra il 2013 e il 2017. Secondo l'accusa, pagando 2.500 euro con una frequenza minima si poteva sostenere l'esame di stato per conseguire il diploma da geometra.

False le presenza sui registri per 15 studenti. Inoltre l'istituto non avrebbe dichiarato ricavi per 355 mila euro.