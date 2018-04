Detenzione e spaccio di droga, in tre finiscono ai domiciliari

La Squadra Mobile della Polizia di Pescara ha posto agli arresti domiciliari tre persone, tutte per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Una 48enne nata a Minturno (LT) deve scontare 4 anni e 8 mesi di reclusione per un fatto commesso a Pescara nel giugno 2015, mentre un 38enne albanese deve scontare 3 anni e 8 mesi per un reato commesso nella nostra città a gennaio 2016.

Infine, un 51enne nato a Pisa deve espiare la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione non solo per detenzione e spaccio di droga, ma anche per ricettazione.