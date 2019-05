Deposito illegale di medicinali: maxi sequestro di farmaci

I militari della Guardia di Finanza di Chieti hanno sequestrato 1.087 confezioni di medicinali in un deposito a San Giovanni Teatino. I farmaci erano destinati a farmacie di Pescara e del Chietino. Le confezioni erano conservate in modo illegale, all'interno di un deposito dove si trovavano anche neumatici, contenitori di vernice, rottami di autovetture, motori e batterie in disuso violando le norme di legge che impongono una conservazione speciale per i medicinali ad uso umano. Il sequestro è scaturito a seguito delle indagini avvenute dopo il fermo di un furgone adibito al trasporto di medicinali privo di autorizzazione.

Le sanzioni ammontano a 126 mila euro per otto soggetti coinvolti: uno di loro è stato denunciato in quanto identificato come il responsabile della distribuzione all'ingrosso dei farmaci senza autorizzazione. L'intervento si colloca nella strategia delle fiamme gialle che puntano a contrastare i traffici illeciti di qualsiasi natura.