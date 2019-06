Oltre mille farmaci tra pneumatici e batterie per auto, scoperto deposito abusivo

Farmaci a uso umano tenuti sopra bancali di legno insieme a pneumatici, batterie per auto e altro materiale non farmacologico.

Questa la scoperta fatta dai carabinieri del Nas di Pescara in un deposito abusivo della costa adriatica in provincia di Teramo.

A insospettire i militari dell'Arma del Nucleo Antisofisticazione sono stati i continui passaggi di un furgoncino dentro all'anonimo locale dentro al quale si nascondeva un deposito abusivo di farmaci.

I carabinieri, avendo chiara quale fosse la situazione, hanno eseguito un controllo del deposito scoprendo come fosse privo della specifica autorizzazione regionale e hanno constatato la presenza di farmaci ad uso umano stipati su di bancali di legno insieme a pneumatici, batterie per auto ed altro materiale estraneo all’attività.

È stato anche appurato anche come il trasporto dei farmaci avvenisse con un furgone privo dei requisiti necessari, non registrato né coibentato termicamente. Tutti i farmaci rinvenuti, 1.074 confezioni, sono stati sottoposti a sequestro penale mentre i due titolari del deposito sono stati denunciati alla competente Procura della Repubblica.