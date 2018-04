Beccato al volante sotto effetto di droga, nei guai un giovane di Montesilvano

La polizia stradale di Pineto ha denunciato un automobilista montesilvanese di 23 anni perchè, a seguito di un controllo alla circolazione, è stato sorpreso a guidare sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Il giovane nascondeva nelle parti intime alcuni grammi di cocaina avvolta in un involucro di cellophane. E dalla successiva perquisizione a casa del ragazzo sono spuntati fuori 300 grammi di marijuana custoditi in una scatola, un bilancino di precisione, 60 sacchetti per confezionare le dosi e 700 euro in contanti.