Beccato con un computer rubato, denunciato un uomo

Un uomo proveniente dalla provincia di Teramo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.

A "beccare" V.M., 35 anni, sono stati i carabinieri della Compagnia di Pescara nel corso di un servizio di controllo del territorio.

Il 35enne è stato sottoposto a perquisizione personale in via Tavo nei pressi del complesso di edilizia popolare, il cosiddetto “Ferro di Cavallo” ed è stato trovato in possesso di un notebook risultato oggetto di furto. Per questa ragione è stato denunciato con l'accusa di ricettazione.