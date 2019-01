Sorpreso con la droga in via Tiburtina, denunciato dai carabinieri

Un uomo è stato denuciato in stato di libertà ieri, martedì 22 gennaio, dai carabinieri del Nor-Sezione Radiomobile perché trovato in possesso di droga.

In particolare, i militari dell'Arma, nel corso di un controllo eseguito durante un posto di blocco in via Tiburtina Valeria hanno sottoposto a perquisizione personale un 34enne residente ad Alanno, A.D.O. le sue iniziali.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di 4 pasticche di sostanza stupefacente del tipo “suboxone” in blister frazionati.

Per questo motivo è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.