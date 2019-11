Dolci in vendita insudiciati e con muffa, nei guai il titolare di uno snack bar di Pescara

Carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione) di Pescara in azione con controlli nel settore della ristorazione veloce.

I militari dell'Arma hanno portato a termine ispezioni igienico-sanitarie in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti e gastronomie) della regione Abruzzo.

Nella nostra provincia sono state eseguite 4 ispezioni che hanno permesso di rilevare illeciti in materia di conservazione di alimenti, contro la salute pubblica, carenze igieniche e procedurali, in tema di autocontrollo aziendale.

Nel capoluogo adriatico il titolare di uno snack bar (di cui non è stato svelato il nome) è stato deferito all’autorità giudiziaria per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e insudiciati, poiché i dolciumi esposti in vendita presentavano evidenti tracce di muffa, mancando altresì di informazioni ai consumatori circa la presenza di allergeni.

Sempre a Pescara è stato deferito anche il titolare di un ristorante che aveva attivato irregolarmente uno scarico dei fumi e odori di cottura su area cortilizia esterna condominiale.