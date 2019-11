Sorpresi con gli "attrezzi del mestiere" per compiere furti, nei guai 2 giovani del Pescarese

Una coppia di giovani è finita nei guai dopo che i carabinieri hanno rinvenuto all'interno dell'auto sulla quale viaggiavano gli "attrezzi del mestiere" utili a compiere furti.

I militari dell'Arma del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Penne hanno denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli un 22enne di origini rumene ed una 29enne italiana, residenti nella provincia di Pescara.

I due, già noti alle forze dell'ordine, sono stati sorpresi a Rosciano (in periferia) ieri notte con nell'abitacolo cacciavite, taglierino, guanti e una chiave artigianale.

Erano a bordo di una Mercedes di colore grigio, e una volta fermati e controllati si sono mostrati subito nervosi. Sottoposti a perquisizione sono stati trovati, occultati all’interno dell’abitacolo dell’auto, gli “strumenti del mestiere “ ovvero un cacciavite, un taglierino, una chiave artigianale idonea e solitamente utilizzata per forare e forzare porte e finestre in legno e alluminio, guanti da lavoro e in lattice e una torcia.

«Continua», fanno sapere i militari dell'Arma, «incessante la silenziosa lotta dei carabinieri della Compagnia di Penne e di tutto il Comando Provinciale di Pescara contro i reati predatori in generale e i furti in appartamento in modo specifico. I controlli sono stati intensificati soprattutto nelle ore serali e notturne, quando i malintenzionati si aggirano in cerca di obiettivi remunerativi: abitazioni isolate, soprattutto se gli occupanti non sono in casa».