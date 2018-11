Nasconde droga in un gradino della scala in casa, denunciato dalla polizia

Gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile di Pescara in azione ieri pomeriggio, giovedì 15 novembre, in un'operazione straordinaria di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti disposta dal questore Francesco Misiti, che ha interessato in particolare le zone periferiche della città.

Nello specifico, al termine di una perquisizione domiciliare eseguita in un appartamento di via Fiora, una traversa di via Raiale, hanno denunciato a piede libero D.V.R.M., un 46enne originario di Chieti ma residente nel capoluogo adriatico sul quale avevano il sospetto di un coinvolgimento in attività di spaccio di droga.

Nell'abitazione i poliziotti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro quasi 10 grammi di droga, tra eroina e cocaina, occultata all’interno di un un gradino della scala interna dell’appartamento.