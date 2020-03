Mascherine e gel mani venduti con rincari del 500% a Pescara, denunciato la titolare di una parafarmacia [VIDEO]

Mascherine e disinfettanti venduti con rincari superiori al 500% in un parafarmacia della zona di Porta Nuova a Pescara.

Questo quanto accertato dalla Guardia di Finanza ieri, mercoledì 11 marzo,

Per questo motivo è scattata la denuncia per il titolare dell'attività che vendeva a prezzi esorbitanti mascherine e gel per le mani.

I controlli delle Fiamme Gialle in queste ultime settimane sono stati molteplici allo scopo di contrastare i fenomeni speculativi sui dispositivi utili per prevenire il contagio da “Coronavirus”.

Nel caso specifico la parafarmacia aveva in vendita oltre 200 mascherine e numerose confezioni di gel disinfettanti a prezzi superiori di oltre il 500% del loro reale valore. Questo è il risultato di un’attività investigativa avviata sin dall’inizio della situazione emergenziale ed indirizzata, in particolare, nei confronti di farmacie, parafarmacie, sanitarie, casalinghi e mercerie che, in questo periodo, vendono prevalentemente presidi medico-chirurgici ovvero gel disinfettanti a migliaia di persone preoccupate per la diffusione del contagio.

Attività collaterale anche ai controlli nei confronti degli esercizi la cui attività è stata sospesa già dall'8 marzo e che ha visto la denuncia di due esercenti l’attività di sale scommesse, che contro i divieti imposti, avevano continuato l’apertura al pubblico. Già dalla serata del 10, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara avevano concentrato le attenzioni investigative sulla parafarmacia, ove le mascherine e i disinfettanti, approfittando dello stato di bisogno e dei timori della cittadinanza, venivano venduti a prezzi da capogiro, superiori di gran lunga al 500% del prezzo di mercato.

Basti pensare che, per una mascherina, i clienti potevano arrivare a spendere fino a 49 euro o, addirittura, 14 euro per una confezione piccolissima di gel disinfettante. Un intervento, quello poi operato che è stato necessario rimodulare e che non ha consentito l’accertamento in flagranza alla luce di notizie stampa, che hanno reso di dominio pubblico e di parte la circostanza, diffuse ancor prima che fosse portato a conclusione l’attività operativa, da soggetti che hanno dato notizia mediatica della segnalazione al Comando.

Quando i finanzieri sono intervenuti, la titolare dell’esercizio commerciale non è riuscita nemmeno a dimostrare l’origine e la provenienza della merce (verosimilmente acquistata on line dalla Cina) ed è stata denunciata all’autorità giudiziaria per i reati di “manovre speculative su merci” e “ricettazione” (che prevedono, nel complesso, la reclusione fino ad 8 anni e multe fino a 25.000 euro) e i presidi medico-chirurgici sono stati sottoposti sequestro.

Il Comando Provinciale di Pescara, in questo delicato periodo che la Nazione sta attraversando, rende noto che dedicherà prioritarie risorse e servizi dedicati al contrasto delle pratiche commerciali scorrette ed invita i cittadini a segnalare al numero di pubblica utilità “117” condotte illecite della specie , specificando che la segnalazione diretta e non attraverso i mezzi di comunicazione di massa produce effetti maggiormente positivi.

