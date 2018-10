Trovato in possesso di droga a Isernia dalla polizia di Pescara, giovane denunciato

Un giovane è stato denunciato lo scorso fine settimana nella provincia di Isernia perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

A beccarlo con la droga sono stati gli agenti della Squadra Volante molisana in collaborazione con 2 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, diretto da Alessandro Di Blasio.

L'attenzione è stata focalizzata sull'area della stazione ferroviaria e del terminal dove, sabato pomeriggio, i poliziotti hanno notato un giovane allontanarsi velocemente al loro arrivo. Insospettiti, gli agenti lo hanno seguito e, giunti all'incrocio di via Latina con viale dei Pentri, lo hanno fermato e controllato.

Il ragazzo, un 24enne di nazionalità ghanese richiedente asilo e ospite di un Cat (centro di accoglienza temporaneo) in provincia dell'Aquila, è stato trovato in possesso di numerose bustine di marijuana.

Per questa ragione è stato denunciato ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 309 del 1990.