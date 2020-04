Fermati con arnesi da scasso e denunciati, mezz'ora dopo compiono un furto in centro: doppia denuncia per due uomini

Due cittadini extracomunitari, A.S.R egiziano di 33 anni e T.R tunisino di 34 anni, sono stati denunciati la scorsa notte per porto abusivo d'armi e di arnesi da scasso e furto in concorso. Gli agenti della volante, li hanno inizialmente notati in via Salara Vecchia dove si aggiravano con farse sospetto.

Controllati e perquisiti, avevano pinze, forbici, coltello a serramanico e per questo sono stati denunciati dopo essere stati identificati. Entrambi erano noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Dopo le procedure, sono stati rimessi in libertà. Mezz'ora dopo, è arrivata la segnalazione di un furto appena commesso in via Perugia, dove sono stati rubati circa 120 euro di prodotti alimentari da un furgone frigo che stava effettuando consegne nei supermercati della zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La descrizione fornita dei colpevoli corrispondeva alle descrizioni dei due stranieri, che venivano rintracciati e bloccati

dai poliziotti in via Sacco. La merce veniva restituita al proprietario mentre i due venivano nuovamente denunciati a piede libero per furto in concorso.