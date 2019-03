Droga, metadone ed armi: nei guai due persone beccate durante un controllo

Due persone sono state denunciate dai carabinieri nell'ambito dei controlli effettuati ieri nelle zone periferiche della città per l'operazione "Periferie sicure".

Si tratta di A.D.A., teatino noto alle forze dell'ordine, per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Durante un controllo in auto, è stato sorpreso in possesso di un coltello di 15 cm nascosto in una borsa a tracolla.

Denunciato anche L.L 36enne di Francavilla noto alle forze dell'ordine, sorpreso con 1,6 grammi di eroina e 3 flaconi da 50 mg di metadone durante una perqusizione personale. Segnalato infine alla Prefettura un 22enne noto alle forze dell'ordine trovato in possesso di 2 flaconi da 50 mg di metadone.