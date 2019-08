Demolito l'edificio della Conbipel a Porta Nuova, nuova costruzione al suo posto [FOTO-VIDEO]

Dovrebbero terminare domani, giovedì 22 agosto, i lavori di demolizione dell'edificio situato nella zona di Porta Nuova a Pescara che ospitava il negozio della catena Conbipel.

La struttura all'angolo tra viale Gabriele d'Annunzio e via degli Equi è stata ormai quasi completamente abbattuta.

I lavori delle ruspe dotate di potenti tenaglie sono durate pochi giorni e hanno fatto scomparire quello che era uno dei negozi più conosciuti della zona.

Questa mattina sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco per una sospetta fuga di gas ma poco dopo tutto si è risolto senza alcun problema. Per consentire senza rischi l'abbattimento della struttura è stato istituito il divieto di passaggio sul marciapiede di viale d'Annunzio ed eliminati i parcheggi in via degli Equi. Nella medesima area verrà ricostruito un nuovo fabbricato che ospiterà sempre la Conbipel. In base al progetto il nuovo edificio sarà più arretrato rispetto al precedente e sul lato di viale d'Annunzio sarà creato un parcheggio.

