"Rancitelli è un quartiere nel degrado, ci hanno abbandonato", il grido d'allarme dei residenti [FOTO]

I residenti del rione Rancitelli di Pescara tornano a far sentire la loro voce per denunciare lo stato di degrado nel quale versa il quartiere.

Il Comitato di Quartiere Per una nuova Rancitelli, venerdì 19 luglio, ha inviato alle istituzioni competenti, alle autorità militari e non e a tutti i soggetti coinvolti, tre documenti in cui sono state ribadite la condizione in cui versa il quartiere.

Nello specifico, il riferimento è a edifici e terreni abbandonati/accampamenti, alloggi popolari e verde e decoro urbano.

"A oggi", si legge in una nota del Comitato, "non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Siamo costretti a ribadire la situazione di persistente immobilismo di molti nella quale si parla ma non si passa ad atti concreti. Di teorici siamo pieni, abbiamo bisogno di persone coerenti che mantengano le promesse e passino a fatti concreti, visibili dai cittadini, specialmente da noi residenti. La situazione che stiamo vivendo nel quartiere è drammatica, come abbiamo ampiamente esposto nelle lettere inviate. La Giunta è fatta, le deleghe sono state assegnate, chi è competente si faccia avanti! Per anni il nostro quartiere è stato considerato la pattumiera della città!"

Un quartiere che, come sottolinea chi vive da quelle parti, in cui sono presenti circa mille alloggi popolari su cui incombe lo spettro dell’abusivismo dove gli enti preposti restano immobili a guardare e anzi infieriscono sugli assegnatari regolari anche se questi versano in condizioni di grave disagio economico, richiedendo canoni maggiorati di interessi e spese legali. Siamo veramente al paradosso!

Questo quanto aggiungono i residenti: