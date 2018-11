Bancarelle abusive e rifiuti sparsi in bella mostra, benvenuti al mercato del lunedì

“Il mercato del lunedì a Pescara, tradizionalmente il più conosciuto e completo della città, nonostante la professionalità e la buona volontà dei commercianti ambulanti che vi hanno il posteggio assegnato, deve fare i conti con le bancarelle abusive, i parcheggiatori abusivi di colore, i suonatori ambulanti e i rifiuti sparsi in bella mostra fuori dai cassonetti”.

La denuncia viene dal Presidente dell'associazione “Contribuenti Abruzzo”, Donato Fioriti, in riferimento al mercato di Porta Nuova che si svolge ogni lunedì nei pressi dello stadio.

“Potrebbe essere il fiore all’occhiello del commercio ambulante della città, ma oggi sembra una casbah - aggiunge Fioriti - I cittadini che lo frequentano devono poterlo fare in sicurezza e tranquillità, senza rischiare borseggi o confondere le bancarelle autorizzate con quelle abusive, né di essere vessati dai parcheggiatori abusivi di turno o dai suonatori ambulanti. Dalle informazioni che riceviamo, il quadro che appare è preoccupante”.

Contribuenti Abruzzo chiede alla polizia municipale di "non sottovalutare quanto accade, non lasciando assorbire il proprio tempo unicamente dalle multe per divieto di sosta".