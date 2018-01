Degrado, bivacchi ed accattonaggio: i risultati del Nucleo Speciale della Polizia Municipale

Multe, sequestri e sgomberi. L'amministrazione comunale ha presentato oggi i risultati dell'attività svolta dal 1 ottobre dal Gruppo di Intervento Operativo Nucleo Antidegrado della Polizia Municipale, istituito per volontà dell'assessore Teodoro per contrastare in modo efficace e capillare sul territorio il problema del degrado, accattonaggio, dello scarso decoro e dell'abusivismo in città.

Ad illustrare i risultati, fra gli altri, il sindaco Alessandrini assieme al comandante della Polizia Municipale Carlo Maggitti.

Ecco i numeri:

Soggetti identificati in tutto sono stati 278, di cui: 84 per accattonaggio e bivacco; 75 gli extracomunitari controllati; 33 per fenomeni legati alla prostituzione (compresi clienti identificati e sanzionati); 13 per tossicodipendenza, repressione, spaccio e consumo di droga (atti successivi alla detenzione e assunzione); 59 i soggetti identificati negli sgomberi e nelle operazioni che hanno interessato le aree più delicate; 8 parcheggiatori abusivi (specie nelle zone di piazza Alessandrini e area di risulta), sanzionati ai sensi del codice della strada; 6 venditori itineranti

Sanzioni erogate: 107 per fenomeni legati a prostituzione e bivacco in aree particolari delle città; 92 per bivacco e accattonaggio; 13 a venditori itineranti; 8 per parcheggiatori abusivi; 6 le sanzioni per sequestri alloggi ERP; 7 per sequestri merce a marchi contraffatti; 27 le sanzioni per autorizzazione di impianti pubblicitari fissi (pensiline e tabelloni) e impianti senza titolo.

Sanzioni Codice della Strada: controllati 42 veicoli; 15 sanzioni per mancato rispetto Codice della strada; 2 veicoli sequestrati; 36 erogate durante servizio in borghese sulle corse degli autobus urbani; 18 davanti alle scuole per bullismo o spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazioni: sgombero dell’accampamento in piazza Italia per ripristino; recupero refurtiva rubata in alcuni alloggi e riconsegna; sgombero ex draga di via Valle Roveto e riconsegna al proprietario per la bonifica; sgombero sottopasso ferroviario area di risulta controllato costantemente; operazione anti-prostituzione dentro il Parco D’Avalos; intervento nel casotto della Regione in via Raiale e nella casa cantoniera di via Castellamare Adriatico, usate come ricovero dai senza dimora e luogo di spaccio e consumo di droga dai tossicodipendenti; servizi di vigilanza sugli autobus e nei cimiteri in occasione del maggiore afflusso per festività.

Il sindaco Alessandrini ha sottolineato come la paura non sia uno strumento utilizzato dall'attuale maggioranza per ottenere consenso ed anzi vengono stigmatizzati tutti i comportamenti che la esaltano, senza però dimenticare allo stesso tempo di offrire strade, piazze e città sicure ai residenti e turisti.