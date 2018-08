Degrado ed auto senza assicurazione: nuovo blitz fra le case popolari a Montesilvano

Nuovi controlli a tappeto da parte delle Forze dell'Ordine a Montesilvano nella zona delle case popolari. Questa mattina infatti 6 vigili urbani e 2 carabinieri hanno perlustrato via Lazio e via Rimini. Tutte le auto parcheggiate e controllate risultavano regolari. Problemi invece sul fronte dei rifiuti abbandonati in strada, con diversi cumuli anche ingombranti segnalati a Formula Ambiente che si è occupata di portare via materassi, reti e mobili. In via Lazio infine segnalate tre automobili abbandonate.

Soddisfatto l'assessore Cozzi, che ha fatto sapere che anche sul fronte dei controlli contro il commercio abusivo sono stati operati nuovi sequestri e sanzionati ambulanti con multe che superano i 10 mila euro. Effettuato anche un sequestro penale di circa 130 articoli contraffatti tra giubbini Moncler, scarpe da ginnastica Adidas e Nike, borse Prada e occhiali riproducenti varie marche. Effettuato anche un nuovo in controllo al Pala Roma, che ha dato esito negativo, mentre alla stazione è stato eseguito un ordine di allontanamento.