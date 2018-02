Degrado ed abbandono sulla Strada Parco, Pescara Mi Piace: "Situazione di stallo inaccettabile"

Basta atteggiamenti pilateschi e rinvii. La giunta Alessandrini deve decidere il futuro della Strada Parco, ormai abbandonata nel degrado assoluto con le infrastrutture per la filovia che presto rischiano di divenire inutilizzabili. A chiedere un intervento è l'ex vicesindaco Fiorilli, di Pescara Mi Piace che parla di una situazione inaccettabile frutto di anni, decenni di mancate decisioni da parte degli amministratori locali.

STRADA PARCO NEL DEGRADO

“La verità storica è chiara ed è sotto gli occhi di tutti: senza il progetto della filovia, le amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo non avrebbero mai avuto le risorse necessarie per riqualificare l’ex tracciato ferroviario, oggi via Castellamare. Il sindaco Carlo Pace e l’onorevole Nino Sospiri, negli anni ’90, hanno invece avuto l’intuizione e la lungimiranza di pensare a un nuovo utilizzo di quell’asse che fosse capace anche di allentare la morsa del traffico e dello smog nel centro cittadino, ovvero trasformarlo in una corsia preferenziale per nuovi mezzi pubblici, veloci, moderni a basso impatto ambientale, ovvero il filobus, pensando nal collegamento tra Montesilvano-Pescara- nuovo Tribunale-aeroporto e Francavilla al Mare.

Fiorilli conclude auspicando un'assunzione immediata di responsabilità da parte del sindaco e della giunta:

Via Castellamare oggi, grazie ai vari comitati di lotta e di governo e grazie al Pd, non è né carne né pesce, non è una strada per mezzi pubblici, non è un asse per auto private, men che meno è un parco, ma è una ‘terra di nessuno’ in cui chi amministra il territorio non osa toccare una virgola per non assumersene, poi, le responsabilità.