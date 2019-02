Decine di furti in villa anche in Abruzzo, 10 arresti

Dieci arresti in totale sono stati eseguiti questa mattina, giovedì 14 febbraio, dalla polizia di Stato a Latina con l'ausilio della Squadra Mobile di Napoli.

Gli agenti hanno eseguito una misura cautelare a carico di 10 persone, tra cui due donne, accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in ville e appartamenti e di porto abusivo di armi.

Il gruppo criminale agiva in occasione di eventi organizzati a teatro o nelle adiacenze di noti ristoranti dove le potenziali vittime arrivavano a bordo delle proprie auto. I destinatari delle misure in queste occasioni riuscivano a recuperare gli indirizzi degli appartamenti da svaligiare attraverso la consultazione della banca dati Aci/Pra che permetteva di risalire al luogo di residenza del proprietario dell'auto.

Il gruppo criminale metteva a segno decine di furti soprattutto nei fine settimana, in diverse zone della Campania, delle Marche, del Lazio e dell'Abruzzo.