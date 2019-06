Entra in casa del vicino e distrugge porte e mobili, arrestato 29enne che era ai domiciliari

B.M.A., 29enne romeno già noto alle forze dell'ordine per associazione a delinquere e delitti contro il patrimonio, è stato arrestato stanotte in flagranza di reato per evasione.

La Squadra Volante è intervenuta in un condominio nella zona della Tiburtina dove era in atto una violenta lite, con danneggiamenti di mobili e porte, all'interno di un appartamento. Il romeno è stato visto dagli agenti mentre si stava allontanando in strada.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo si era recato nell'abitazione di un vicino e aveva iniziato a discutere animatamente con lui, ma essendo ristretto ai domiciliari non avrebbe potuto uscire di casa.

Il 29enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo.