Dà fuoco alla casa della moglie, arrestato un 50enne romeno

Nel tardo pomeriggio di ieri a Silvi Marina i Carabinieri del posto sono entrati in un appartamento in via Silvio Pellico ormai completamente distrutto dalle fiamme. Questo l’epilogo di una storia che trae origine certamente da violenze domestiche che vedono responsabile un 50enne romeno residente a Silvi.

Sua moglie e sua figlia si erano allontanate da casa per tutelare la loro incolumità: qualche giorno fa l’uomo addirittura aveva iniziato a gettare elettrodomestici dal 4° piano facendoli cadere nella pubblica via, un delirio che non ha conosciuto fine.

Ma ieri i militari dell'Arma di Silvi lo hanno tratto in arresto con l’accusa di danneggiamento seguito da incendio aggravato e violazione di domicilio.

Il 50enne infatti, non avendo più la disponibilità dell’appartamento in cui viveva fino a qualche giorno prima con la propria famiglia, allo scopo di danneggiare i vestiti della moglie e della figlia ancora rimasti all’interno dapprima ha sfondato la porta e poi ha appiccato il fuoco all’interno dell’armadio dove appunto erano conservati i vestiti delle due donne.

Le fiamme si sono immediatamente propagate per tutta la casa. Fumo e fiamme hanno fatto scappare terrorizzati tutti gli inquilini dell’intero stabile. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme evitando un disastro, e dei Carabinieri che hanno bloccato il romeno proprio all’uscita della palazzina. Oggi l’udienza di convalida dinanzi al Tribunale di Teramo.