Cup Pescara: ancora disagi e file interminabili

Oltre 100 persone in coda anche dalle prime ore del mattino. Resta difficile la situazione del CUP di Pescara, ad un mese esatto dall'introduzione del nuovo software che ha causato gravi disagi e file chilometriche. A segnalare l'accaduto Armando Foschi di Pescara Mi Piace, che chiede spiegazoni e chiarimenti al manager Asl Mancini.

Da ieri gli animi dentro il Cup sono tornati a scaldarsi e le file di cittadini in attesa ad allungarsi: ieri alle 11.40, quando siamo entrati nella struttura e abbiamo staccato il nostro biglietto, eravamo il numero P381 e lo stesso sistema ‘gestionecode’ ci ha informato che c’erano ancora 113 persone in fila prima d inoi, come ben si vedeva dalla folla presente nella stanzetta d’attesa angusta del Cup, dove, fra l’altro, comincia a fare molto caldo, con gli impianti del riscaldamento accesi e la maggior parte degli utenti costretti ad aspettare in piedi il proprio turno non essendo sufficienti le sedute presenti .Identico il copione questa mattina: alle 11.20 abbiamo staccato il ticket numero 339 che segnalava ben 138 persone in coda.

Foschi critica l'indifferenza del sindaco Alessandrini, del Governatore D'Alfonso e dell'assessore regionale Paolucci davanti a questo grave problema che affligge ormai da un mese i cittadini.

"Da questo momento non ci interessano più le chiacchiere al vento dei portavoce del manager Mancini, al quale chiediamo di spiegare personalmente perché a un mese dall’entrata in regime del nuovo sistema informatico, la rete continua a non funzionare, tra rallentamenti delle code e blocchi totali delle prenotazioni. Perché a un mese dall’entrata in regime del nuovo sistema,

gli utenti continuano a non ricevere i referti dei propri esami su tablet o smartphone. Dopo un mese di disagi riteniamo che la Commissione consiliare Sanità del Comune abbia l’obbligo di convocare la dirigenza della Asl di Pescara per un’operazione verità su quel pasticcio che a oggi non vede soluzioni”.