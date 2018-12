Cugnoli, tossicodipendente picchia madre e fratello

Un figlio con problemi di droga, spesso irascibile e violento, che a causa della sua tossicodipendenza si scagliava spesso in maniera veemente contro la madre, senza risparmiare nemmeno il fratello che più volte è intervenuto per difenderla. Minacce e percosse che S.M. 27 anni riservava ai due componenti del nucleo familiare di Cugnoli. Una storia di degrado che i Carabinieri della stazione di Alanno sono riusciti a ricostruire e interrompere. Per l'aggressore, arrestato e processato per direttissima, è stata disposta la misura di allontanamento da casa e il divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalle due vittime delle aggressioni.