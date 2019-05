Cugnoli, paura per un fornello lasciato acceso: fiamme in un appartamento

I vigili del fuoco del distaccamento di Alanno sono intervenuti in un appartamento di Cugnoli per un principio d'incendio. A causa di un pentolino lasciato acceso sui fornelli, infatti, hanno avuto origine le fiamme che per fortuna sono state controllate e domate nel giro di pochi minuti.

L'appartamento non ha riportato danni strutturali e nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.