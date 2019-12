Paura al cimitero dei Colli: crolla il cancello, un ferito

Momenti di panico e paura nella mattinata di oggi, giorno di Natale, al cimitero di Pescara Colli in via colle di Mezzo. Per circostanze ancora da chiarire, uno dei cancelli della struttura si è staccato a causa della rottura di una delle cerniere. Il custode, M.M 58enne, è rimasto ferito nel tentativo di impedire la rovinosa caduta a terra della struttura in ferro considerando che in quel momento stavano transitando diverse persone sia in entrata che in uscita dal cimitero.

L'uomo è stato colpito dal cancello ed è finito a terra. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale a Pescara. Ha riportato una ferita e una contusione ad una gamba, le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche la polizia municipale ed i vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza del cancello e dell'area circostante. Non risultano altri feriti.