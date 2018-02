Crisi e povertà: a Pianella accordo fra il Comune ed il Banco Alimentare

Una convenzione fra Banco Alimentare e Comune di Pianella, che permetterà di distribuire mensilmente generi alimentari a famiglie e persone bisognose del paese. L'accordo è stato firmato ieri e prevede la possibilità per i cittadini residenti di iscriversi nella graduatoria se si dispone dei requisiti richiesti.

La raccolta di generi alimentari sarà gestita dal Banco Alimentare che provvederà poi a girare i prodotti ai servizi sociali del Comune, che si occuperanno della consegna materiale dei pacchi ai destinatari.

Per presentare la documentazione richiesta e per il ritiro del sostegno è possibile quindi rivolgersi agli uffici comunali, aperti anche il sabato mattina, o contattare i numeri 085/9730250 085/9730252.

Il sindaco Marinelli

"Abbiamo comunque registrato un incremento delle domande di sostegno ai nostri servizi sociali e, anche per

tale ragione, la convenzione con il banco alimentare risulta essere importante per la nostra collettività. Abbiamo ritenuto quindi oltremodo opportuno sostenere concretamente i nuclei ed i cittadini che vivono una fase di difficoltà e le misure adottate, unitamente agli aiuti che andremo a distribuire secondo criteri ben definiti, vanno proprio in questa direzione”