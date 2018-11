Criminalità a Silvi: oggi la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Task force delle forze dell'ordine, controlli costanti e monitoraggio del territorio. Sono questi i punti cardine emersi dalla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica richiesto dal sindaco Andrea Scordella di Silvi dopo i recenti fatti di cronaca, con diverse auto rubate ed incendiate nella città costiera.

Presenti tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, della Polizia Municipale e della Prefettura di Teramo che hanno ascoltato le considerazioni del primo cittadino silvarolo decidendo di attuare un piano di sicurezza e prevenzione soprattutto per le feste natalizie in arrivo e per il periodo estivo quando aumenta sensibilmente la popolazione con l'arrivo dei turisti.

Il Questore ha confermato di aver disposto l’utilizzo di alcune volanti del commissariato di Atri e della Questura di Teramo h 24 per assicurare a Silvi, durante l’assenza e l’indisponibilità di altre forze di polizia, vigilanza e controllo sul territorio.

Il commento del sindaco Scordella: