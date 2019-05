Muore a 49 anni il cultore pescarese dell'house music

Un bravo ragazzo, a dispetto degli stereotipi che caratterizzano, spesso a sproposito, gli amanti dell'house, il genere musicale che imperversava nel decennio scorso e che viene erroneamente associato al mondo delle droghe e degli eccessi.

Lui, Cosma Ricci, è stato il precursore di una tendenza che ha trascinato un'intera generazione nei locali più in voga negli anni '90, cambiando letteralmente il modo di vivere la discoteca e, conseguentemente, di gestire grandi eventi, feste e rave frequentati da migliaia di giovani.

Un malore improvviso si è portato via un personaggio che ha segnato un'epoca d'oro, fatta di grandi numeri e grandi nomi, quando Pescara era la capitale indiscussa del divertimento notturno. Cosma Ricci lascia la giovane moglie Denise e due figli, Federico e Nicolò. Ma lascia anche un vuoto che nessuno potrà più colmare.

Lo ricorda così Luca Teseo, suo compagno d'avventure ai tempi de "La Fabbrica - ex Gaslini":

Ralph Boccalini, conosciuto dai discotecomani con lo pseudonimo Ralph Simon, ha vissuto con Cosma due anni fantastici ai tempi dell'Halley Club di Torre de' Passeri:

«Era il 1992 e non fu semplice sviluppare questa realtà in un luogo particolarmente decentrato. Insieme, grazie ai primi flyers e ad un'intensa attività di Pr, riuscimmo a creare il primo club house d'Abruzzo, con Riccardo May in consolle. Portammo tanti grandi dee-jays come Joe T. Vannelli e Luca Colombo. Cosma stava talmente avanti rispetto a tutti che fu tra i primi a comprarsi il cellulare».