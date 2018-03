Corso Vittorio, perde una condotta Aca: niente auto e bus per una settimana

Chiusura totale al traffico di Corso Vittorio per circa una settimana a partire da lunedì 19 marzo. E' quanto annunciato dal vicesindaco ed assessore Blasioli a seguito di un intervento urgente di riparazione di una grave perdita di una condotta idrica Aca. A seguito di un sopralluogo effettuato questa mattina, si è deciso di avviare i lavori già lunedì prossimo, e quando saranno terminati sarà rifatto il manto stradale in cemento colorato. Solo a quel punto sarà possibile riaprire a doppio senso di marcia Corso Vittorio.

"Per la presenza delle due fontane ai lati della strada e per la necessità di eseguire uno scavo di almeno 3,5 metri di ampiezza, non sarà possibile il transito dei mezzi pubblici e privati, neanche con la mobilità a senso unico. In giornata saremo in grado di dare maggiori informazioni sulla viabilità che interesserà Corso Vittorio durante i lavori a partire da lunedì e per tutta la settimana e pubblicheremo l’ordinanza che gireremo anche a Tua per un diverso percorso dei mezzi pubblici. La perdita che verrà riparata già da lunedì è invece una perdita corposa e per ripararla opereremo con l'Aca e, come detto, non sarà possibile il transito in nessun senso di marcia per tutta la prossima settimana".