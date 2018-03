Corso Vittorio: chiusura totale al traffico dal 19 al 24 marzo, i dettagli

Dal 19 al 24 marzo Corso Vittorio, nel tratto compreso fra via Genova e via Emilia, resterà completamente chiuso al traffico per dei lavori urgenti da parte dell'Aca per riparare una grave perdita su una condotta principale. Lo ha fatto sapere l'assessore e vicesindaco Blasioli.

"Deviati anche i mezzi pubblici, Tua è al corrente di tale esigenza e farà transitare i mezzi che passano su Corso Vittorio secondo il percorso che usualmente si segue la domenica, cioè su via Bassani Pavone e quindi su via De Gasperi.All'esito di questo intervento e del ripristino della prima falla, il corso potrà essere riaperto alla circolazione e al doppio senso di marcia, come stabilisce una recente delibera di Giunta, perché le ulteriori due perdite riscontrate dall'Aca sono in corrispondenza di via Piave e via Ravenna, probabilmente saranno riparate più avanti o dopo la Santa Pasqua e comunque non comporteranno problemi sulla mobilità dell'arteria."

Ricordiamo che la decisione di riaprire a doppio senso di marcia Corso Vittorio, aveva scatenato polemiche e critche da parte dell'opposizione che era stata, durante l'amministrazione Mascia, l'artefice della chiusura al traffico nel tratto finale con senso unico di marcia.